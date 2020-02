Wekdienst 20/2: rechtszaak atletiekcoach en aftrap bevrijding Wageningen

Wat heb je gemist?

Bij een beschieting van twee sishalounges in Duitsland, zijn negen mensen omgekomen. Ook raakten vijf mensen gewond. Een schutter opende gisteravond het vuur op een waterpijpcafé in de binnenstad van Hanau. Daarna reed hij naar een ander stadsdeel, waar hij opnieuw een waterpijpcafé binnendrong en het vuur opende.

De vermoedelijke schutter is dood in zijn huis gevonden. Over het motief is nog niks duidelijk.

Anders nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Een overheidsinstantie in de Amerikaanse staat Kentucky moet een flinke vergoeding betalen aan een atheïst, vanwege het weigeren van een kentekenplaat met daarop IM GOD - Ik ben God. Ben Hart vroeg het kenteken in 2016 aan, maar volgens het Kentucky Transportation Cabinet schond het de antidiscriminatierichtlijn.

Hart stapte naar de rechter, gesteund door verschillende burgerrechtenorganisaties. De rechter gaf Hart gelijk en oordeelde dat de overheid in dit geval de vrijheid van meningsuiting had geschonden.

De staat Kentucky moet Hart nu ruim 150.000 dollar schadevergoeding betalen. Rijk wordt Hart er niet van: Het grootste deel van het geld gaat naar zijn advocatenteam en de organisaties die hem gesteund hebben.