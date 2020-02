Twee met coronavirus besmette passagiers cruiseschip overleden

Twee passagiers aan boord van het cruiseschip Diamond Princess die besmet waren met het coronavirus zijn overleden. Het gaat om een Japanse man en een vrouw die allebei in de 80 zijn.

Het zijn de eerste doden die op het schip zijn gevallen. Het aantal doden als gevolg van het coronavirus in Japan komt daarmee op drie. Het eerste slachtoffer overleed vorige week. Het schip, dat 3700 mensen aan boord had, ligt sinds begin februari voor anker in de Japanse haven Yokohama.

Op de Diamond Princess zijn -na China- de meeste mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Het zou gaan om meer dan 600 besmette opvarenden. Donderdag is de tweede dag dat niet-besmette passagiers na een quarantaineperiode van twee weken het cruiseschip mogen verlaten.

In China is het aantal dodelijke slachtoffers door het virus opgelopen tot 2118. Bijna 75.000 mensen in het land zijn ermee besmet geraakt.