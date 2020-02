Wetenschapper fileert Japanse coronavirusaanpak op cruiseschip

Een aantal medewerkers van het Japanse minister van Volksgezondheid is besmet geraakt tijdens controles op het schip. De getuigenis van Iwata, die infectiedeskundige is aan het Kobe University Hospital, geeft het idee dat het medische personeel mogelijk onjuiste instructies heeft meegekregen. Of dat verplegers en artsen zich er totaal niet aan hielden.

"Mensen van het vrijwillige medische noodteam aten terwijl ze beschermde kleding droegen. Ze lunchten of gebruikten hun smartphone met de rubberhandschoenen nog aan."

De viroloog beschrijft dat een leidinggevende arts niet eens meer bescherming droeg. "Ze was heel blij en zei: ik ben toch al besmet, dat weet ik zeker. Dus ze had het opgegeven om zichzelf te beschermen." Vanwege dit soort ervaringen vreest de wetenschapper dat ook veel medisch personeel het virus heeft opgelopen en daarna heeft doorgegeven.

'Enger dan ebola of SARS'

Iwata zit naar eigen zeggen al twintig jaar in het vak. Hij is in actie gekomen bij ebola- , SARS- en cholera-uitbraken. Omdat hij wist hoe hij zich kon beschermen tegen deze ziektes en zijn collega's zich daar ook aan hielden, was hij toen nooit bang om ziek te worden.

"Maar op de Diamond Princess was ik zo bang om het coronavirus te krijgen. Ik zit nu gescheiden van mijn gezin in een kamer, omdat ik vrees dat ik ze ook kan besmetten."