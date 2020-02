Dode en twee gewonden bij incident in zorginstelling Wageningen

Bij een incident in een zorginstelling in Wageningen is een dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Er is niemand aangehouden.

Wie de slachtoffers zijn, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Volgens de krant de Gelderlander heeft een bewoner van een begeleid-wonen-project twee begeleiders met een mes aangevallen.