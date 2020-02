OM: Ridouan Taghi te linken aan 9 moordopdrachten Caloh Wagoh

Ridouan Taghi heeft volgens het OM negen moorden 'besteld' bij motorclub Caloh Wagoh. Drie mensen zijn daadwerkelijk gedood. Dat maakte het OM vanochtend bekend in een pro-formazitting in het proces tegen leden van de motorclub. Justitie trekt deze conclusie uit chatgesprekken tussen leden van de motorclub en verklaringen van kroongetuige Tony de G.

In het Eris-proces staan zestien kopstukken en leden van Caloh Wagoh terecht. De groep zou, in wisselende samenstelling, moorden hebben gepleegd voor meerdere opdrachtgevers. Het proces draait inmiddels om elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn gelukt.

Volgens het OM waren de meeste opdrachten dus afkomstig van Taghi. Hij was tot voor kort de meest gezochte verdachte van ons land. In december werd hij opgepakt in Dubai en al snel overgedragen aan Nederland.

Taghi wordt verdacht van meerdere liquidaties en het OM houdt er ook rekening mee dat hij achter de moord op advocaat Derk Wiersum zit. Taghi is zelf geen verdachte in het Eris-proces, hij wordt vervolgd in het zogenoemde Marengo-proces, dat volgende week verdergaat.