'Explosieve stof bombrieven telkens in papieren zakje met Delft-printje'

De explosieve stof in de bombrieven die de afgelopen tijd zijn verstuurd naar bedrijven in Nederland, zat telkens in een papieren zakje met een aanzicht van Delft. Dat zegt recherchechef Dutilh van de politie in Amsterdam tegen De Telegraaf. De papieren zakjes, die volgens de krant verkocht worden bij souvenirwinkels, zouden het voornaamste aanknopingspunt zijn in het onderzoek.

"Het is ongeveer net zo groot als een post-it note of een dubbelgevouwen portemonnee", zegt Dutilh tegen De Telegraaf. "We hebben goed in kaart gebracht waar ze te koop zijn en hopen dat er mensen zijn die iets opvallends hebben gezien met betrekking tot deze zakjes."

De politie vindt het bijvoorbeeld interessant als iemand zonder duidelijke reden in een winkel heeft gevraagd om meer van dit soort papieren zakjes of wanneer iemand er veel van bezit of heeft besteld. Er is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Bedrag in bitcoins verschilt

Afgelopen dagen werden in Leusden, Amsterdam en Kerkrade bombrieven aangetroffen. In het hoofdkantoor van ING in Amsterdam, in het postsorteercentrum van ABN Amro in Amsterdam en bij het bedrijf in Kerkrade ontploften de pakketjes. Vorige maand doken ook al bombrieven op in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

Deze week werd bekend dat de brieven worden verstuurd door een afperser die een bedrag in bitcoins eist. Over de hoogte daarvan wilde de politie niets zeggen, maar tegen De Telegraaf zegt recherchef Dutilh nu wel dat er verschillende bedragen worden geëist.

De politiechef wil niet kwijt welke explosieve stof in de brieven zit, maar zegt dat het gevaar ervan tot nu toe meevalt. "Je zult bij een ontploffing geen ledematen verliezen, maar brandwonden zijn wel degelijk mogelijk. We kunnen zeker niet uitsluiten dat er poststukken volgen met zwaardere explosieven", citeert de krant Dutilh.