Brieven met explosieven gestuurd naar meerdere bedrijven

Bij verschillende bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn de afgelopen week bombrieven gevonden. In geen enkel geval zijn de explosieven afgegaan, maar ze hadden volgens de politie zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

De politie gaat ervan uit dat sprake is van één afzender. Op de brieven staat vermeld dat ze afkomstig zijn van het Centraal Invorderings Bureau in Rotterdam, maar dat incassobureau heeft er volgens de politie niets mee te maken.

Tankstations

De bombrieven werden de afgelopen week op verschillende momenten bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. Het is nog onduidelijk wat het verband is tussen deze bedrijven.

Ook op het hoofdkantoor van het CIB, de zogenaamde afzender, werd vandaag een verdachte brief aangetroffen. Onderzocht wordt of daar eveneens explosieven in zaten.

In alle gevallen hebben de ontvangers 112 gebeld, zegt een politiewoordvoerster. De politie vermoedt dat er nog meer brieven in omloop zijn, hoeveel kan ze niet zeggen.

Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken de gevonden explosieven, in samenwerking met mensen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.