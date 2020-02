Q&A over coronavirus: hoe zit het met verspreiding en sterfgevallen?

Hoe verloopt de verspreiding van het virus in Europa?

Het virus werd in de Europese Unie voor het eerst aangetroffen bij drie patiënten in Frankrijk. Daarna werden enkele patiënten gevonden in Duitsland. Die waren op een cursus in Duitsland besmet door een vrouw uit Wuhan. In totaal zijn er nu 41 bevestigde infecties door het nieuwe coronavirus in de EU, waarvan veertien in Duitsland en elf in Frankrijk. Elders in Europa zijn er twee infecties in Rusland.