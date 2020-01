Hoe eerlijk is China over de uitbraak van het coronavirus?

De aanvankelijke reactie was niet goed genoeg, dat hebben de lokale autoriteiten van Wuhan en de provincie Hubei al toegegeven. Ook in Chinese media wordt gewezen op fouten in het vroege stadium van de uitbraak. Wat de stroperige reactie deels verklaart, is dat voor alle grote besluiten altijd eerst toestemming van bovenaf moet komen.

Wat betekent het dat de eerste patiënt al op 1 december werd opgenomen?

Het maakt duidelijk dat diegene al in november besmet raakte met het nieuwe coronavirus. Ook blijkt uit het artikel van The Lancet dat deze eerste patiënt het virus niet heeft opgelopen op de vismarkt in Wuhan. Eerder werd aangenomen dat de uitbraak daar was ontstaan. Nu pas wordt duidelijk dat er dus al eerder een patiënt was. Dat kon niet op 1 december worden vastgesteld, omdat er toen nog geen test was om te kijken waarmee hij geïnfecteerd was.

Feit is dat lokale gezondheidsautoriteiten in Wuhan op 30 december een waarschuwing publiceerden. Toen waren er al bijna veertig besmettingen, van het tot dan toe nog onbekende virus. Op 9 januari 2020 is het nCoV2019 aangemerkt als veroorzaker van een reeks longontstekingen bij patiënten in Wuhan.

Een dag later hebben de Chinese autoriteiten de genetische code van het virus gedeeld, en dat is snel volgens Nederlandse virologen. Pas daarna kon een test worden ontwikkeld waarmee de ziekte bij de eerste patiënt kon worden vastgesteld.

Hoe betrouwbaar zijn de statistieken die China aanlevert over het virus?

Daarover is geen harde uitspraak te doen, want alleen China heeft er directe toegang toe. Maar deskundigen benadrukken dat er in een hoog tempo gegevens worden uitgewisseld. Logisch ook, want de internationale druk op China is groot.

Maandag kwamen er 1771 nieuwe patiënten bij. Dat betekent niet dat al die gevallen op één dag zijn ontstaan. De kans is aanzienlijk dat er een achterstand is bij het testen van mensen, omdat de druk op de ziekenhuizen in het getroffen gebied enorm is.