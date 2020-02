Relatief weinig doden door coronavirus, maar dat is juist ook een risico

De wereld is in de greep van het nieuwe coronavirus 2019 (2019-nCoV). Het goede nieuws is dat het virus vergeleken met eerdere uitbraken van soortgelijke virussen relatief weinig doden maakt. Het sterftecijfer is de afgelopen tien dagen gedaald van net boven de drie procent naar twee procent nu. Er zijn nu 24.607 bevestigde patiënten van wie er 494 zijn overleden, bijna allemaal in China.

Het is onduidelijk hoe besmettelijk mensen met lichte ziekteverschijnselen zijn. De kans is aanwezig dat die niet naar een dokter gaan en gewoon doorgaan met hun leven. Daarmee worden ze potentieel mogelijke besmettingsbronnen die het virus verder kunnen verspreiden, in en buiten China. Dat maakt het indammen van de uitbraak moeilijker.

De internationale reacties op de virusuitbraak lijken nogal op die op eerdere uitbraken van onbekende virussen. Denk aan SARS in 2002, MERS in 2012 en de Mexicaanse griep in 2009. De wereld schakelde toen over naar de hoogste versnelling om de dreigende epidemieën te bedwingen.

Mexicaanse griep

De eerste berichten uit Mexico over de sterfte onder patiënten met Mexicaanse griep waren alarmerend. Zo'n 11 procent van hen overleed. Gezien de snelheid waarmee griep zich kan verspreiden reageerde de wereld prompt. Regeringen kochten massaal infectieremmers in en beconcurreerden elkaar later bij de aankoop van vaccins.

Het bleek allemaal nogal mee te vallen. Het door de Mexicanen genoemde sterftecijfer had alleen betrekking op zwaar zieke patiënten. In Nederland zijn 60 sterfgevallen toegeschreven aan de Mexicaanse griep. Wereldwijd stierven er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 18.500 mensen aan.

Ter vergelijking: volgens dezelfde WHO ligt de jaarlijkse sterfte aan alleen longcomplicaties veroorzaakt door griep tussen de 290.000 en 650.000, afhankelijk van de heftigheid van de seizoensgriep.

In de winter van 2018/2019 kregen in Nederland naar schatting 400.000 mensen griep. In dezelfde periode overleden 2900 mensen meer dan statistisch verwacht mocht worden. Een jaar eerder was de griep nog heftiger. Die zorgde toen voor 900.000 ziektegevallen en er vielen tijdens de griepperiode 9500 doden meer dan gebruikelijk.