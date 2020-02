Nog anderhalf jaar tot vaccin coronavirus klaar is

Het eerste vaccin tegen het nieuwe coronavirus kan volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO over 18 maanden klaar zijn. In de tussentijd moeten landen "zo agressief mogelijk" proberen te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

WHO-chef Tedros noemt het coronavirus een wereldwijde bedreiging die potentieel gevaarlijker is dan terrorisme. "Word wakker en beschouw dit virus als publieke vijand nummer 1", riep hij alle landen op.

Covid-19

De WHO maakte ook bekend dat het virus de naam Covid-19 krijgt. Daarbij staat 'co' voor corona, 'vi' voor virus en de 'd' voor disease, het Engelse woord voor ziekte. 19 staat voor 2019, het jaar dat het virus uitbrak.

Volgens WHO is gekozen voor een makkelijk uit te spreken naam die niet verwijst naar een geografische locatie, een dier of een groep mensen.