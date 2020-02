Arrestatie en schuilplaatsen Taghi en R. 'breken geromantiseerd beeld'

Deze video laat een duidelijk cultuurverschil zien tussen de Nederlandse en Colombiaanse opsporingsautoriteiten, zegt oud-recherchechef Schaepman. "In Zuid-Amerika is naming en shaming van verdachten uit het criminele circuit gebruikelijk. Soms worden ze op een rijtje gezet en gepresenteerd: we hebben ze gepakt en hier staan ze dan. Terwijl er in Nederland een foto met een balkje komt, of zelfs dat niet eens."

Colombia heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Maar met deze arrestatie bewijst het Zuid-Amerikaanse land volgens Schaepman opnieuw dat de samenwerking met onze autoriteiten prima verloopt. Hetzelfde geldt volgens hem voor de politie van Dubai. "Die wil gelijk ook bewijzen dat het land geen toevluchtsoord is voor criminelen."

Vooral omdat die claim in het verleden wel is gemaakt over de VAE. Vorige maand werd daar ook Khalid J. opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt eveneens verdacht van deelname aan een criminele organisatie die verschillende liquidaties liet uitvoeren.

Elke aanhouding van veronderstelde topcriminelen zendt volgens Schaepman een belangrijk signaal uit naar de jongeren die tegen hen opkijken. "De levensstijl lijkt spannend en stoer, maar eindigt zoals je op de arrestatiebeelden ziet. Of erger, namelijk dat je het niet meer na kunt vertellen."

Schrikt het ook af?

Arrestatievideo's kunnen afschrikwekkend werken, maar de kans daarop is volgens universitair docent criminologie Van Koppen klein. Zij heeft onderzocht waarom mensen de georganiseerde misdaad ingaan, zoals de drugshandel. Daarvoor interviewde ze mensen in de gevangenis en onderzocht ze politiedossiers.

"Voor veel jongeren is het aantrekkelijk om in heel weinig tijd veel geld te verdienen. Zeker als je het vergelijkt met het uurloon bij de Albert Heijn. Dealen geeft ook meer vrijheid en aanzien binnen bepaalde groepen." Los van de gevaren die daarbij komen kijken.

Opgepakt worden en een tijdje vastzitten, dat risico hoort er volgens de veroordeelden die ze interviewde gewoon bij. En in tegenstelling tot Taghi en R., die worden verdacht van een reeks liquidaties, komen de minder zware criminelen volgens haar redelijk snel weer vrij.

"Veel van hen zitten een jaar of twee vast en dan worden ze vrijgelaten. Dat geldt niet voor de Taghi's, maar wel voor de mensen die op de hoek van de straat drugs verkopen."