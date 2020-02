Colombiaanse politie geeft beelden vrij van aanhouding Saïd R.

De Colombiaanse politie maakte vandaag bekend dat R. op vaste dagen zijn woning verliet. Daarbij was hij altijd maximaal drie uur onderweg. Op een van die uitstapjes zouden ze hem op de radar hebben gekregen.

De aanhouding van R. gebeurde in samenwerking met de Nederlandse politie, de Amerikaanse drugspolitie DEA en de FBI. Andy Kraag, hoofd van de recherche, zei vrijdag tegen de NOS dat R. alleen in de woning was en tevergeefs probeerde te vluchten. Daarbij zei Kraag al dat hij lichtgewond was geraakt.