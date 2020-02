Hoe een vuilniszak voor de deur leidde tot de arrestatie van Taghi

Lange tijd leek het zeer de vraag of Ridouan Taghi ooit voor de Nederlandse rechter zou verschijnen. Ondanks een jarenlange klopjacht van de Nederlandse politie was de meestgezochte man van Nederland onvindbaar. Tot de politie in Dubai hem eind vorig jaar oppakte. Hoe kon Taghi zo lang onder de radar blijven? Wie hielp hem daarbij en hoe werd hij uiteindelijk gepakt? Nieuwsuur kreeg van de politie in Dubai een exclusief inkijkje in het onderzoek dat leidde tot de arrestatie én kreeg toegang tot de villa waar Taghi zich al die tijd schuilhield. Alle details en de beelden van de villa delen we in de reconstructie hieronder. Wil je zien hoe Ridouan Taghi leefde in Dubai? Bekijk onze YouTube:

Het is 16 december 2019, 03.00 uur 's nachts. Voor de politie van Dubai is na maanden voorbereiding "het beslissende moment" aangebroken: de inval. "We braken de deur van de villa open en daar zat hij met zijn vriendin op de bank tv te kijken. Ze waren aan het roken en drinken", vertelt de rechercheur die betrokken was bij de inval. Hij wil anoniem blijven. De meest gezochte man van Nederland is gevonden, en hij lijkt het zelf nauwelijks te geloven. "Taghi was in shock. Hij had zich niet voorgesteld dat iemand zijn schuilplaats kon vinden." Taghi probeert te vluchten, maar het arrestatieteam werkt hem tegen de grond. "Taghi raakte in paniek toen hij ons zag, maar de jongens hadden hem gelijk onder controle", vertelt een lid van het arrestatieteam. De arrestant wordt met zijn buik op de grond gelegd. De rode wijn die hij aan het drinken was, laat vlekken achter op het tapijt.

“ Taghi was erg op zijn hoede, de vuilniszakken werden nooit voor de deur gezet. Rechercheur politie Dubai

De villa waar Taghi leefde, is niet erg luxe. Het huis is na de inval volledig overhoop gehaald door de politie. Overal liggen spullen, vooral veel kleding. In een kast ligt een stapel Nederlandse tijdschriften: Nieuwe Revu's en Panorama's met vooral misdaadverhalen op de omslag. Wapens worden niet gevonden, wel grote hoeveelheden geld. "Onder de kussens van de bank vonden we een half miljoen dirham (zo'n 125.000 euro, red.)", vertelt de rechercheur. Verder neemt de politie veel laptops en telefoons in beslag. "Alle apparaten zijn naar een forensisch lab gebracht", vertelt Saeed Abdullah, het hoofd van de afdeling die zich bezighoudt met de opsporing van zware criminelen. "Ze worden nog uitgelezen, dus over de inhoud is nog niks te zeggen." Wanneer Nederland de telefoons en laptops in handen krijgt, is ook nog onduidelijk. Volgens Abdullah heeft Nederland wel om de apparaten gevraagd en zal er "actie worden ondernomen in coördinatie met Nederland".

Ruim tien mensen gevolgd De arrestatie is het sluitstuk van een operatie die een half jaar eerder begint. De politie in Nederland en Dubai achterhalen twee valse identiteiten die Taghi mogelijk gebruikt: Hakim Mohamad Harhour en Mohsin Lawahid. Taghi blijkt inderdaad in 2016 onder een van deze aliassen Dubai in en uit gereisd te zijn. Datzelfde jaar komt hij onder de andere schuilnaam het emiraat binnen. De politie in Dubai start een onderzoek en volgt afgelopen najaar ruim tien mensen die contact met Taghi zouden kunnen hebben. Een van hen is een Oezbeekse klusjesman, die voor Taghi werkt. "Deze man regelde voor Taghi wat hij dagelijks in huis nodig had, zoals eten, drinken en kleren. Ook betaalde hij zijn rekeningen", vertelt een andere rechercheur, die ook anoniem wil blijven. "Taghi betaalde de klusjesman hiervoor een maandelijks salaris." Vuilnis nooit voor de deur Taghi doet ondertussen zijn best om de huurvilla waar hij verblijft onbewoond te laten lijken. Zo zijn de gordijnen de hele dag dicht. Die zijn gemaakt van een dikke stof die nauwelijks licht doorlaat. Lange tijd lijkt er niemand naar binnen of naar buiten te gaan. "Taghi was erg op zijn hoede", zegt de rechercheur. "De vuilniszakken werden nooit voor de deur gezet. De Oezbeekse hulp ging eerst met de boodschappen naar binnen en gooide vervolgens het afval direct in de afvalwagen of bracht het naar de vuilnisbelt." Zelfs de tuinman die de planten van de villa verzorgt, denkt dat het huis verlaten is. "De tuinman werkte er een jaar en acht maanden. Hij zei tegen ons dat hij al die tijd niemand had gezien." De politie houdt de villa wekenlang in de gaten, maar al die tijd is er geen teken van leven te zien. Tot op een dag het vuilnis voor de deur wordt neergezet. "Toen wisten we zeker dat het huis bewoond was", zegt hoofd opsporing zware criminelen Saeed Abdullah. Vervolgens gaat de politie over tot actie en houdt Taghi aan.

'Nog nooit zo'n snelle uitlevering gezien' Nog dezelfde dag maakt de politie in Nederland bekend dat Taghi is gepakt. Het Openbaar Ministerie geeft aan een snelle uitlevering te verwachten, ook al heeft Nederland geen uitleveringsverdrag met Dubai. Al drie dagen later wordt Taghi naar Nederland gevlogen. Volgens de politie in Dubai komen negen Nederlanders hem ophalen. Een ongekend snelle uitlevering, benadrukt misdaadjournalist Ali al-Shouk van de lokale krant Gulf News. "Ik maak dit voor de eerste keer mee. Normaal gesproken nemen de uitleveringsprocedures tijd in beslag. De politie moet eerst een dossier maken en dan overdragen aan de aanklager. Die presenteert de zaak bij de rechter. En die beslist dan over de uitlevering." Volgens de chef van de recherche in Dubai, Jamal al-Jallaf, verliep de uitlevering via de officiële kanalen en stond er geen tegenprestatie van Nederland tegenover. "De uitlevering vond plaats, omdat Taghi internationaal werd gezocht via Interpol. Het is een gevaarlijke crimineel." Leven als een gevangene Op dit moment zit Taghi vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, in afwachting van zijn proces. Maar de afgelopen jaren was hij al 'zijn eigen cipier', zo zou hij hebben gezegd tegen de recherche in Dubai. Abdullah: "Taghi zei dat hij als een gevangene leefde. Hij was weliswaar aangehouden, maar dat was misschien wel beter dan leven in angst. Nu had hij rust." Op 6 maart staat Taghi, samen met 15 anderen, terecht in het omvangrijke Marengo-proces dat draait om Taghi's veronderstelde criminele organisatie. Die wordt in verband gebracht met een groot aantal liquidaties en pogingen tot moord. In een verhoor met de politie van Dubai verklaarde Taghi dat alle beschuldigingen tegen hem vals zijn. "Hij zei al die misdaden niet te hebben begaan", zegt Abdullah. "We vroegen hem waarom hij zich dan schuil hield en niet het recht onder ogen wilde zien. Hij kon naar de rechter of het OM om te bewijzen dat hij onschuldig was." Maar daar kwam geen antwoord op.

Volgens recherchechef Al-Jallaf heeft de Nederlandse politie nauwelijks een rol gespeeld bij de opsporing van Taghi. De informatie die leidde tot de arrestatie kwam volgens hem niet via Nederland. "De politie in Dubai heeft de informatie verzameld en de arrestatie verricht. Natuurlijk is er wel informatie uitgewisseld, maar tijdens het onderzoek was er nauwelijks samenwerking met Nederland."