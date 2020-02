Vijf Turkse militairen gedood bij Syrische aanval in Idlib

Bij een aanval door het Syrische leger zijn in de Syrische provincie Idlib vijf Turkse militairen gedood en vijf Turken gewond geraakt. De aanval vond bij de plaats Taftanaz, ten noordoosten van Idlib-stad. De Turken hebben daar een controlepost bij een vliegveld. Volgens het Turkse ministerie van Defensie is het Syrische artillerievuur beantwoord en zijn "de doelen" vernietigd.

De provincie Idlib grenst aan Turkije. Er woedt een verbeten strijd tussen het door Rusland gesteunde Syrische leger en milities van de oppositie, die deels door Turkije worden gesteund. Er zijn ook Turkse militairen gestationeerd, omdat Turkije grip wil hebben op wat er gebeurt en onder meer een nieuwe vluchtelingenstroom naar Turkije wil voorkomen.

De afgelopen dagen zijn de spanningen tussen Syrië en Turkije hoog opgelopen, omdat het Syrische leger vorderingen maakt en in de richting van de Turkse grens oprukt. Turkije eist dat de Syriërs zich terugtrekken achter een bestandslijn die in 2018 met Rusland werd afgesproken. Ook stuurde Turkije meer militairen naar Idlib.

Vorige week kwamen bij gevechten bij het zuidelijker gelegen Saraqeb zes Turkse en dertien Syrische militairen om. In augustus werd een Turks konvooi door de Syrische luchtmacht gebombardeerd.

Overleg in Ankara

Een Russische delegatie bespreekt in Ankara hoe een nieuwe confrontatie tussen Syrië en Turkije voorkomen kan worden. In januari kwamen beide landen een staakt-het-vuren overeen, maar dat lag al snel aan duigen. Volgens het Turkse ministerie van Defensie was dat de schuld van het Syrische leger.