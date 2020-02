Verhalen uit bezet Idlib: 'Er is geen hoop meer op leven hier'

Toch vluchten veel burgers wel in de richting van de Turkse grens. Volgens de Verenigde Naties zijn nu zo'n 700.000 mensen op de vlucht, vooral vrouwen en kinderen. De organisatie waarschuwt voor een nieuwe humanitaire ramp in Syrië.

Kampen zijn 'een hel'

"Mijn vader en ik hebben het er vaak over om ook naar de Turkse grens af te reizen, maar daar is de situatie niet veel beter", zegt Mosaab. "Het Turkse leger schiet op families die in de buurt van de grens komen. Mocht je het wel redden, dan kom je in een vluchtelingenkamp bij de grens terecht."

De 21-jarige student kent leefomstandigheden in deze kampen goed. Hij is er meerdere keren geweest om vrienden te bezoeken. "Het is een hel om daar te wonen", zegt hij. "Er zijn vaak overstromingen door de regen en er zijn geen fatsoenlijke voorzieningen. Ook is het er koud en vies en raken veel mensen ziek."

Weg voor 800 dollar

Toch is er volgens de student een mogelijkheid om Turkije binnen te komen. Langs de grens is dan wel een muur gebouwd, maar via bergen en rivieren worden veel Syrische burgers naar Turkije gesmokkeld. "Ik denk erover na om mijn spullen te verkopen en de grens over te steken. Ik hoop dat ik vervolgens mijn familie kan laten overkomen." Volgens Mosaab zijn de kosten van de oversteek zo'n 800 dollar.

Een bestaan in Idlib ziet hij niet meer zitten. "Om eerlijk te zijn, is er geen hoop meer op leven in Idlib", zegt Mosaab. "Iedereen is op de vlucht. Dit offensief begint op een genocide te lijken."

De Syrisch-Amerikaanse arts Zager Sahloul was pas nog in Idlib. Bij Nieuwsuur vertelde hij eerder over de erbarmelijke leefomstandigheden: