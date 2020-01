VN waarschuwt voor humanitaire catastrofe vluchtelingen uit Idlib

Net als Abu Ghazi en de andere honderdduizenden vluchtelingen woont ook Ameena, 31 jaar oud, in een tentenkamp in het grensgebied met Turkije. Ze is moeder van twee jonge kinderen en zes maanden zwanger.

"Het is een wonder dat we nog leven", vertelt ze. Ze vluchtte met haar hele familie nadat hun huis gebombardeerd werd. "Vooral het dagelijks leven hier is heel zwaar. Het is bijna onmogelijk melk te krijgen voor de kinderen en juist in mijn geval is dat zo belangrijk."

Voor zowel Abu Ghazi als Ameena is het lastig rondkomen "De Syrische pond is zo erg in waarde gedaald, dat alles waanzinnig duur is", aldus Ameena. "We rennen de hele dag heen en weer om wat water te verzamelen voor onze tent, of iets om ons warm te houden. Niemand heeft geld om genoeg eten te kopen", vertelt Abu Ghazi.

Grote zorg

Het International Rescue Committee, het IRC, waarschuwt dat verschillende artsen zich grote zorgen maken over alle gevallen van ondervoeding, vooral bij baby's. Dit als gevolg van ontheemding, slechte voedselzekerheid en de toegenomen armoede.

Daarnaast is er een gebrek aan medische zorg. "Ik ben zes maanden zwanger, maar heb geen toegang tot medische zorg voor mezelf of mijn kinderen", vertelt Ameena. Medicijnen zijn bijna niet te vinden, of überhaupt te betalen. "Dat is een grote zorg als moeder."