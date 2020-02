Syrië valt Turks konvooi in Idlib aan, Turkije slaat terug

Bij een offensief van het Syrische leger in de noordwestelijke Syrische regio Idlib zijn vier Turkse militairen gedood en negen gewond geraakt, zegt het Turkse ministerie van Defensie.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn ook zes Syrische militairen om het leven gekomen. Het is niet duidelijk of dat door Syrisch of Turks vuur komt.

De aanval vond plaats in het dorpje Saraqeb, ten oosten van de stad Idlib, zegt het Observatorium, dat de oorlog vanuit Groot-Brittannië volgt. Daarbij kwam volgens Ankara een Turks konvooi onder vuur te liggen dat gisteren in het gebied was aangekomen. De coördinaten van het konvooi waren bekend bij de Syrische regering, zegt Turkije. De Syrische regering heeft nog niets over de aanval gezegd.

Terugslaan

Het Observatorium zegt dat het gaat om een konvooi van vijf colonnes met 320 gepantserde voertuigen, brandstoftrucks en vrachtwagens met tanks. Een daarvan is gisteren Saraqeb ingereden.

De Turkse president Erdogan zegt terug te zullen slaan. Inmiddels zouden 46 Syrische doelwitten zijn geraakt zijn met 30 tot 35 doden tot gevolg, maar Turkije gaf daar geen bewijs voor. Turkije zegt dat Syrische troepen vanaf nu als doelwit gezien worden.

De Turken willen een 'veiligheidszone' aan de Turks-Syrische grens en zijn al een tijd in het gebied actief. In 2018 sloot Turkije daar een deal over met Rusland, maar die is onder druk komen te staan sinds het offensief van het Syrisch regeringsleger vorig jaar.

Laatste rebellengebied

De Syriërs zijn de afgelopen weken met Russische steun opgerukt in de Idlib-regio. Na negen jaar oorlog in Syrië is de provincie het enige grote rebellengebied dat nog niet is heroverd door het leger van president Assad.

Syrische en Russische bombardementen hebben ook geleid tot burgerdoden in de regio en een grote vluchtelingenstroom. De Amerikaanse overheid zei vorige week dat in enkele weken tijd 700.000 mensen op de vlucht richting Turkije zijn geslagen. De Verenigde Naties waarschuwen voor een nieuwe humanitaire catastrofe in Syrië.

Erdogan dreigde dit weekend met een militaire operatie in de regio als de Syrische aanval niet snel stopt. Er zijn al 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije, en de Turkse president zegt dat het land niet nog een toestroom aankan.

De Syrisch-Amerikaanse arts Zaher Sahloul was pas nog in Idlib. Hij vertelt in de video hieronder over de erbarmelijke leefomstandigheden.