Nieuwe clash Turkse en Syrische troepen in Idlib: 'Aanval afgeslagen'

Oppositiestrijders in de Syrische stad Saraqeb hebben een aanval van het leger van president Assad afgeslagen. Ze kregen daarbij hulp van Turkije, dat twaalf observatieposten heeft in de provincie Idlib, waar Saraqeb ligt. Dat melden activisten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland de situatie via lokale contacten monitort.

Volgens de berichten dreigde het Syrische leger, geholpen door Rusland, de provinciestad te heroveren toen Turkije met artillerievuur ingreep. Op dat moment waren naar verluidt vier Turkse observatieposten omsingeld.

Turkije, lid van de NAVO, riep Rusland vanochtend op om Assad tot de orde te roepen. Minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken zei dat een Russische delegatie naar Turkije komt om de situatie in Idlib te bespreken. Indien nodig komt er een overleg tussen president Erdogan en zijn ambtgenoot Poetin, zei Cavusoglu.

Het Kremlin zei in een reactie op de oproep dat Turkse beschietingen op Syrische en Russische militaire doelen in Idlib doorgaan. Een woordvoerder sloot een ontmoeting tussen Erdogan en Poetin niet uit.

Turkse en Syrische doden

President Erdogan wil dat het Syrische leger zich terugtrekt achter een grens die in 2018 werd overeengekomen met Rusland. Er werden toen afspraken gemaakt over een gedemilitariseerde zone, maar van een staakt-het-vuren is inmiddels niets meer over.

Begin deze week kwamen Turkse en Syrische troepen al hard in botsing met elkaar bij Saraqeb. Daarbij zouden zeker dertien Syrische en zeven Turkse militairen om het leven zijn gekomen.

President Erdogan sprak daarop dreigende taal: