Beleggen anno 2020: 'De markt is drastisch veranderd'

Ook ABN Amro, de eerste grootbank die onlangs de spaarrente afschafte, ziet de interesse in beleggen toenemen sinds de dalende spaarrente. De bank past daar naar eigen zeggen zijn diensten op aan met beleggingsapp Kendu. "Sinds we zijn gestart met de app in april 2019 zien we een flinke groei in het aantal downloads en klanten. Het is dus in trek."

Nieuwe beleggingsapps

Niet alleen traditionele banken springen in op de toenemende populariteit van beleggen. Ook het aantal nieuwe beleggingsapps neemt sinds 1,5 jaar toe, ziet beleggersvergelijkingssite Finner. Nieuwkomers komen in het rijtje van Nederlandse apps als Bux, Peaks en dus Kendu. Met de komst van deze apps verandert beleggen van serieuze kost naar toegankelijke materie, vaak bedoeld voor een jongere doelgroep.

Volgens Finner heeft van de circa 50 banken, brokers of vermogensbeheerders zo'n 75 procent een mobiele applicatie. "In zeven jaar tijd is de markt drastisch veranderd", zegt oprichter Bart Spronk. "Toen wij in 2013 begonnen, was vermogensbeheer een duur woord. Het was zeker niet voor iedereen weggelegd."

Die laagdrempeligheid vertaalt zich ook volgens Spronk naar lagere instapprijzen. "Waar een normaal instapniveau destijds 100.000 euro was, daalde het later naar 25.000 en nu betaal je soms slechts honderd euro of een paar tientjes."

Online beleg-opties en apps trekken met name millennials aan. Zij willen volgens Spronk alles - en dus ook vermogensbeheer - online doen. "Eenvoud is waar bedrijven op inspelen. Dat is anders dan een bankkantoor inlopen met identificatie en paperassen. Beleggingsapps willen het zo makkelijk mogelijk maken. Voor 100 euro hopen deze beginnende beleggers al een eind te komen."

'App geen heilige graal'

Volgens Finner zijn er slechts enkele partijen in Nederland die hun diensten - los van de banken - alleen via een mobiele app aanbieden. Hiervan was Bux in 2014 de eerste, daarna volgde onder meer Peaks waarmee klanten hun wisselgeld kunnen beleggen.

Hoewel dit soort apps jarenlang golden als de grote belofte om jongeren aan het beleggen te krijgen, hebben traditionele banken nog altijd een voordeel ten opzichte van die mobile only apps. Banken kunnen namelijk putten uit een bestaande klantenkring, zegt Reg van Steen van onderzoeksbureau Kantar. "Het leeuwendeel van de beleggers belegt bij de bank die ze kennen. Online vermogensbeheer groeit en apps kunnen erop meeliften, maar het is belangrijk om te beseffen dat beleggers dit niet doen omdat het een app is."