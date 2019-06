Beleggingsapp krijgt eerste vergunning nieuw bankenprotocol

De beleggingsapp Peaks heeft als eerste een vergunning gekregen sinds de invoering van een nieuw Europees bankenprotocol. Met deze zogeheten PSD2-regels kan de app inzicht krijgen in transacties op de bankrekeningen van klanten en betalingen regelen.

Peaks is een app waarbij mensen automatisch beleggen doordat de afschrijvingen op hun rekening worden afgerond naar boven en het restant op een beleggersrekening wordt gestort. Als je bijvoorbeeld een koffie van 2,70 bestelt, wordt er 3 euro afgeschreven en gaat 30 cent naar beleggingen.

Tot nu toe kon dat alleen bij de Rabobank, waar de app een onderdeel van is. Straks kan de app dankzij PSD2 ook rekeningen van andere banken monitoren en bedragen afboeken. Klanten moeten daar wel expliciet toestemming voor geven.

Duurt nog even

Technisch moet er nog het een en ander gebeuren en de app moet nog worden aangesloten op de systemen van andere banken. Het bedrijf verwacht dat dit vanaf september gebeurt.

In Nederland kunnen bedrijven sinds begin dit jaar vergunningen aanvragen voor het nieuwe protocol. In het buitenland werkt het al langer. De verwachting is dat naast startups ook grote techbedrijven door de komst van PSD2 apps zullen maken die je rekeningen kunnen beheren.

Bekijk hier wat de voor- en nadelen zijn van Payment Services Directive 2 (PSD2):