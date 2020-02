Lood in je water: waarom is daar nu zo veel aandacht voor?

Het was overigens niet voor het eerst dat de Gezondheidsraad aan de bel trok: ook in 1997 kwam het adviesorgaan van de regering al met een rapport over lood in drinkwater. De raad adviseerde toen om alle loden leidingen van oude gebouwen weg te halen.

De rijksoverheid kwam daarop met een subsidieregeling voor woningeigenaren om eventuele loden binnenleidingen te vervangen. Ze moesten wel minstens driekwart van de kosten zelf betalen.

Er maakten maar weinig mensen gebruik van die subsidieregeling, zegt de Gezondheidsraad nu. Daardoor werd het probleem een beetje "vergeten". Terwijl er in de tussentijd wel nieuwe inzichten kwamen over de gezondheidsrisico's van lood in leidingwater. "Het was ook niet voor niets dat de Gezondheidsraad dit weer is gaan onderzoeken", zegt een woordvoerder over het adviesrapport van november.

'Oud probleem'

En daarom staan de loden leidingen nu dus weer hoog op de agenda. Terecht, vindt Martin van den Berg, emeritus hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit Utrecht. "Dit is een heel oud probleem, waarvan is nagelaten het op te lossen. Van het beperkte aantal schadelijke stoffen staat lood zeker bovenaan."