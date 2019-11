Gezondheidsraad: vervang loden leidingen, vooral in belang van kinderen

Ook nieuwe waterleidingen kunnen de eerste drie maanden te veel lood afgeven. Dat lood komt uit de koppelstukken die zijn gebruikt. De risico's daarvan zijn beperkt. Na een paar maanden daalt de loodafgifte tot een aanvaardbaar niveau. De raad adviseert bewoners de kraan de eerste maanden eerst even te laten lopen, voordat ze het water gaan gebruiken.

Drinkwaterbedrijven hebben rond de eeuwwisseling de loden leidingen buiten woningen op grote schaal vervangen. Daardoor is de hoeveelheid lood in het drinkwater al aanzienlijk afgenomen.

Over het algemeen bedraagt het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater 1 microgram per liter. In 2016 werd de veilig geachte norm van 10 microgram per liter in ongeveer 1 procent van de onderzochte monsters overschreden. In woningen met loden leidingen kan het loodgehalte oplopen tot 35 microgram per liter.