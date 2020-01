Lager IQ en kans op nierproblemen, dat zijn risico's van lood in je water

Te veel lood is ook voor volwassenen potentieel gevaarlijk. De kans op een verhoogde bloeddruk en op nierproblemen stijgt.

"Maar", benadrukt de GGD-arts, "we moeten het wel in perspectief plaatsen." Zoals ook uit de bovenstaande graphic blijkt: bij veruit de meeste huishoudens is het kraanwater van prima kwaliteit. Zeker vergeleken met andere Europese landen.

"Kraanwater is ook de meest duurzame optie. Dus we zouden het jammer vinden als mensen er nu bang voor worden", zegt Vendrig. Ook omdat water drinken gezond is.

Mensen met loden waterleidingen in huis maken zich natuurlijk wel terecht zorgen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad risicogroepen om flessenwater te gebruiken en om de resterende loden leidingen in oude huizen te vervangen.

Hoe herken ik ze?

Sinds 1960 is het verboden om lood te gebruiken voor de toe- en afvoer van water in woningen. Als jouw huis rond deze tijd of eerder is gebouwd, is het verstandig om je binnenleidingen te controleren.

"Je kunt bij de watermeter checken hoe die leiding eruitziet", legt de GGD-arts uit. De loden buizen zijn vaak zilvergrijs en iets dikker dan nieuwe leidingen. Als je erop tikt met een metalen voorwerp dan maakt het een dof geluid. Als je twijfelt kun je een installatiemonteur inschakelen of een watermonster nemen en laten testen op looddeeltjes.

Overigens kunnen ook nieuwe kranen of waterleidingen de eerste maanden lood of andere metalen afgeven. Nieuwe kranen kan je daarom het beste even laten doorlopen voordat je drinkt. Na een maand of drie kun je ze gewoon gebruiken.