Water halen bij de pomp in Amsterdam, 'want uit de kraan komt vergif'

Veel bewoners van Amsterdam-Noord halen hun drinkwater noodgedwongen bij een pomp. Uit tests blijkt dat het leidingwater dat uit hun kranen komt, is vervuild met lood. In een aantal gevallen is een loodgehalte gemeten van 80 microgram lood per liter, de norm is 10 microgram.

Een van de getroffen bewoners is Floor Hallema. Zij gaat meermalen per dag naar het watertappunt aan het Wognummerplantsoen. Hallema haalt niet alleen schoon water voor zichzelf maar ook voor haar kat. "Die hebben heel kleine niertjes, hè", zegt ze bij AT5.

De problemen met het leidingwater werden afgelopen zomer voor het eerst duidelijk, toen een bewoner op eigen initiatief een test deed en bleek dat er te veel lood in zat. In oktober startte woningbouwvereniging Ymere een onderzoek. Elke huurder kon een watertest aanvragen. Nu de eerste uitslagen daarvan bekend worden, leidt dat tot onrust.

Bij Floor Hallema bleek dat er 14 microgram lood in een liter drinkwater zit. "Met 14 ben je nog bijna een mazzelaar", zegt ze. "Sommigen hebben 30 of zelfs 80. Maar ik zit wel boven de norm. Er is zelfs sprake van dat ze die norm naar 5 microgram willen zetten. Dan zit je er dus ver boven."

Geen echte antwoorden

Ymere laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. "Op dit moment is van 373 watermonsters de uitslag bekend. Bij 19 procent daarvan voldoet het water niet aan de wettelijke norm, maximaal 10 microgram lood per liter. We werken hard om dat op te lossen", verzekert een woordvoerder. "Maar we beseffen ook dat zoiets helaas tijd kost en dat die tussenliggende periode voor alle betrokken bewoners geen leuke tijd is en tot de nodige ongemakken leidt."

Bij de pomp zijn de bewoners ontevreden: "Ik vind dat het te lang duurt, niemand krijgt echte antwoorden", zegt Hallema. Buurvrouw Sietske van Ebel vindt dat Ymere z'n verantwoordelijkheid moet nemen. Ze stuurt de corporatie mails met vragen, krijgt een ontvangstbevestiging, maar als ze belt om te vragen hoe het ervoor staat, hoort ze dat haar berichten niet ontvangen zijn. "Ze kunnen me ook een mail sturen dat ik naar de pomp moet lopen, dan is het duidelijk. Maar dat doe ik dus al."

Ymere benadrukt dat het onderzoek tijd kost. "Dat doen we zorgvuldig, precies en in het belang van alle bewoners. We weten al veel, maar nog niet alles. Het is daarom nog niet mogelijk te zeggen wanneer dit deel van de operatie is afgerond. Het gaat om vele honderden woningen."