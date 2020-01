Oproep aan basisscholen: laat waterleiding controleren op lood

Den Haag en Eindhoven laten weten dat er binnen hun grenzen geen basisscholen of kinderdagverblijven in oude gemeentelijke gebouwen zitten die nog loden leidingen hebben. Al het leidingwerk is in die gemeenten op enig moment vervangen.

De Gezondheidsraad adviseerde in november om in panden die nog loden leidingen hebben, enkel nog flessenwater te gebruiken voor zuigelingen, jonge kinderen tot zeven jaar en zwangere vrouwen.

Een subsidie voor het vervangen van loden waterleidingen in gebouwen bestond al tussen 1999 en 2005. In november adviseerde de Gezondheidsraad het Rijk om een manier te vinden om het vervangen van leidingen weer te stimuleren. Een nieuwe subsidieregeling is daarbij een mogelijkheid.