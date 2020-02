Lood in drinkwater van zes Utrechtse basisscholen

In zes Utrechtse basisscholen is een verhoogde concentratie lood gevonden in het leidingwater. Dat is de eerste uitkomst van een onderzoek dat de gemeente laat uitvoeren naar loden waterleidingen in oudere basisscholen en kinderdagverblijven in Utrecht. Het zware metaal in het drinkwater is schadelijk, vooral voor jonge kinderen.

Vorige maand kondigden Utrecht en Rotterdam een grote operatie aan om loden leidingen in scholen en kinderdagverblijven in gemeentepanden op te sporen en te vervangen. Amsterdam is daar al langer mee bezig. De resultaten van de eerste 25 onderzochte scholen zijn nu bekendgemaakt. De Utrechtse scholen waar lood is aangetroffen, liggen in vier verschillende wijken.

Kraanwater taboe

In de betrokken scholen krijgen de leerlingen water uit flessen en mogen ze niet meer uit de kraan drinken. Bij een van de zes scholen staat vast dat er loden leidingen in het gebouw zijn. In de overige panden moet nog worden onderzocht of het lood uit de leidingen in het gebouw zelf afkomstig is of uit leidingen rondom het pand.

Volgende week volgen de resultaten van een eerste onderzoek van de overige 46 panden, verwacht de verantwoordelijke Utrechtse wethouder Eerenberg.