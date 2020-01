'TikTok beperkte het bereik van video's van gehandicapten en transgenders'

De populaire socialemedia-app TikTok heeft lange tijd de rechten en veiligheid van gebruikers verwaarloosd. Zo zijn digitale kinderlokkers en seksueel ongepast commentaren onvoldoende bestreden en zijn video's van onder anderen gehandicapten en transgenders gecensureerd, meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

De krant sprak de afgelopen maanden met oud-medewerkers van TikTok, dat vooral populair is onder jonge kinderen. Ook heeft NRC inzage gekregen in bedrijfsdocumenten en audio-opnames.

Uit het materiaal zou onder meer blijken dat medewerkers van het Nederlands-Duitse team in Berlijn in het voorjaar van 2019 expliciet te horen hebben gekregen "dat het aanpakken van ongepaste commentaren van volwassenen onder video's van kinderen niet tot hun kernwerkzaamheden behoort". Een medewerker daarover: "TikTok wil hard groeien, het maakt niet uit hoe."

De medewerkers werkten met een lijst met daarop gebruikers waarvoor een speciaal beleid gold. "Daarop stonden veelal gehandicapte, maar ook obese gebruikers en transgenders. Het bereik van hun video's werd zonder dat zij dat wisten beperkt", schrijft de krant.

TikTok erkent in een reactie tegen de krant dat er sprake was van "bot beleid" en incorrecte richtlijnen. Het bedrijf kondigde eerder deze maand aan nepnieuws te gaan verwijderen. Hoe is nog onduidelijk.

Al langer kritiek

Er wordt al langer kritiek geuit op het beleid van de app, die in handen is van het Chinese techbedrijf Bytedance. In de VS werd het bedrijf al eens op de vingers getikt door de toezichthouder vanwege het schenden van de privacy van kinderen. Volgens hulporganisaties zouden oudere mannen met slechte bedoelingen er bovendien vrij spel hebben.

Ook was er veel te doen over het verwijderen van een video van een 17-jarige Amerikaanse die zich kritisch uitliet over de internering van de Oeigoeren in China. Daarop maakte TikTok excuses.