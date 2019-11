TikTok biedt excuses aan voor verwijderen van video over Oeigoeren

Aziz noemt de minderheid in de video niet bij naam, maar bevestigde op Twitter dat ze het had over de Oeigoeren, moslims die voornamelijk in de Chinese provincie Xinjiang wonen.

De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties wijzen al jaren op de systematische onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese autoriteiten. Velen zitten opgesloten in kampen waar ze volgens de regering worden 'heropgevoed'. In werkelijkheid is er sprake van hersenspoeling en marteling, niet zelden met de dood tot gevolg.

Vragen over censuur

Het incident met Aziz komt op het moment dat de Chinese eigenaar van TikTok, Bytedance, door de Amerikaanse overheid wordt onderzocht. Volgens Amerikaanse politici censureert Bytedance mogelijk politiek gevoelige inhoud. Ook zijn er zorgen over hoe het bedrijf omgaat met data van gebruikers.

TikTok heette voor de overname door Bytedance nog musical.ly. Met de overname was een miljard dollar gemoeid.