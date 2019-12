'TikTok is snoepwinkel voor oudere mannen met verkeerde bedoelingen'

Hulporganisaties Helpwanted.nl en Watch Nederland zijn bezorgd over het toenemend aantal meldingen van seksueel ongewenst gedrag op TikTok. De social media app, waarmee je korte muziekvideo's kunt maken en delen, wordt in Nederland door zo'n één miljoen mensen gebruikt en is vooral populair onder kinderen en tieners.

"Nu de app steeds groter wordt, krijgen we tientallen meldingen per dag", zegt voorlichtingscoördinator Nikki Janssen van Helpwanted.nl. "Doordat TikTok vooral wordt gebruikt door minderjarigen, is de app ook interessant voor andere ogen", legt ze uit. "Je ziet dat jongeren artiesten nadoen en verleidelijk dansen. Soms in hele strakke leggings, of in niet meer dan een hemdje en een string. De app is een snoepwinkel voor oudere mannen met verkeerde bedoelingen."

Automatisch openbaar

Ook Watch Nederland onderzocht seksueel ongewenst gedrag op TikTok. "We krijgen signalen van het zogenaamde grooming op de app: oudere mannen, die kinderen en jongeren benaderen voor seks. Het is voor kinderen zeer eenvoudig om een account aan te maken. Je hoeft alleen een geboortedatum op te geven, en er is geen controlefunctie voor ouders ingebouwd. Ook de chatfunctie staat automatisch open. Er zijn mannen die daar misbruik van maken."