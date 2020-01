TikTok wil nepnieuws gaan verwijderen, hoe is nog onduidelijk

De Chinese socialemedia-app TikTok, die ook in Nederland steeds populairder wordt, gaat nepnieuws op zijn platform verwijderen. Het besluit is onderdeel van enkele nieuwe regels die het bedrijf heeft aangekondigd.

TikTok schrijft in zijn nieuwe richtlijnen: "We verwijderen misinformatie die schade kan toebrengen aan iemands gezondheid of aan de bredere publieke veiligheid. We verwijderen ook content die worden verspreid via desinformatiecampagnes." De verandering komt aan het begin van het Amerikaanse verkiezingsjaar, waarbij er weer scherp wordt gekeken naar de rol van nepnieuws; TikTok wordt in de VS door meer dan 26 miljoen mensen gebruikt.

Misinformatie is het onbewust verspreiden van onjuiste informatie. Bij desinformatie is er wel sprake van opzet. Hoe TikTok content gaat beoordelen en welke definities het bedrijf daarbij hanteert, is onduidelijk. Er zijn in met name de VS zorgen over het beleid bij het bedrijf: de vrees is dat er wordt gecensureerd. Iets wat TikTok zelf tegenspreekt.

Werkwijze Facebook

Facebook, dat TikTok als een steeds belangrijkere concurrent ziet, heeft ook regels tegen dit soort content. Die werden opgesteld naar aanleiding van problemen met nepnieuws tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Het bedrijf wil echter niet worden gezien als hoeder van de waarheid en koos ervoor om met onafhankelijke factcheckers te gaan samenwerken. Daarnaast worden berichten niet verwijderd, maar lager in ranking geplaatst.

Volgens persbureau Reuters focuste TikTok zich met de oude regels over misinformatie op scams, het aanpakken van nepaccounts en het plaatsen van onjuiste informatie om hier geld aan te verdienen. Er werd niet gesproken over misinformatie- of desinformatiecampagnes.

Een woordvoerder van TikTok zegt tegen het persbureau dat de nieuwe regels ertoe leiden dat complottheorieën als 'pizzagate' zou verwijderen. Dat nepnieuws, dat rondging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, stelde dat Hillary Clinton een seksnetwerk runde vanuit een pizzeria in Washington. Dit leidde tot een schietpartij bij de bewuste pizzeria.

Kwetsbaarheden

Vandaag kwam ook naar buiten dat er door beveiligingsbedrijf Check Point kwetsbaarheden zijn ontdekt in de app van TikTok. De onderzoekers konden toegang krijgen tot accounts van gebruikers en zo video's uploaden en verwijderen en instellingen aanpassen.

Het beveiligingsbedrijf heeft de problemen bij TikTok aangekaart en die zijn vervolgens opgelost. Volgens de socialemedia-app is er geen misbruik gemaakt van de kwetsbaarheden.