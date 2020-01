Xi Jinping in spoedberaad: virus heeft hoogste prioriteit

De Chinese president Xi Jinping heeft de leiding van de communistische partij in spoedberaad bijeengeroepen vanwege het nieuwe corona-virus.

Xi benadrukte in het politbureau dat de regering er alles aan doet om de uitbraak onder controle te krijgen en zei dat het overal de hoogste prioriteit moet krijgen. Ook kondigde hij enkele maatregelen aan, waaronder het stilleggen van alle groepsreizen voor toeristen. "Het leven van mensen is het allerbelangrijkste. Het is onze verantwoordelijkheid om de uitbraak te beheersen", zei de president.

Vandaag vieren de Chinezen nieuwjaar en bij die gelegenheid gaan normaal gesproken honderden miljoenen mensen op bezoek bij familieleden of op vakantie. Wereldwijd zijn volgens officiële cijfers 1372 besmettingen vastgesteld met het nieuwe virus, dat eind in december in de centraal gelegen miljoenenstad Wuhan uitbrak op een grote markt.

Het openbaar vervoer in de stad werd een paar dagen geleden stilgelegd en de 11 miljoen inwoners bevinden zich min of meer in een isolement. Tot nu toe konden auto's nog wel de stad in en uit, maar vanaf morgen moeten mensen in delen van de stad hun auto laten staan. Alleen verkeer met een speciale vergunning, om bijvoorbeeld winkels te bevoorraden, mag dan nog de weg op, meldt het staatspersbureau.

Evacuatie

Ondertussen haalde de Franse autofabrikant PSA (waar Peugeot, Citroën en Opel onder vallen) 38 medewerkers in zijn fabriek in Wuhan terug naar huis. De evacués moeten eerst een tijd in quarantaine voordat ze in het vliegtuig naar hun thuislanden stappen, meldt PSA.

Ook in de hoofdstad Peking zijn de maatregelen merkbaar. Zo zijn veel nieuwjaarsfeesten gewijzigd of afgelast. Daarnaast wordt vanaf morgen het regionale busverkeer stilgelegd en stopt de grootste taxidienst van het land met interstedelijke ritten van en naar Peking. Gisteren werd al bekend dat de grootste toeristische attracties in en bij de stad dichtgaan, zoals de Chinese Muur en de Verboden Stad.

Meer maatregelen

Het politbureau vroeg lokale functionarissen om verdergaande maatregelen te nemen om het Wuhan-virus in te dammen. Ook is afgesproken dat er meer medisch personeel naar de getroffen provincie gaat en dat informatie over de ziekte "snel, correct en transparant" wordt gedeeld, om zorgen in binnen- en buitenland weg te nemen, aldus de lezing van de Chinese media.

In China zijn 41 mensen aan de ziekte overleden. In Europa is het virus 2019-nCoV alleen in Frankrijk opgedoken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sprak donderdag vooralsnog van een Chinees probleem.