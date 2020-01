Dodental nieuw coronavirus stijgt naar 41, alle slachtoffers Chinees

Het aantal mensen dat is overleden aan het nieuwe coronavirus is opgelopen naar 41. Gisteren stond het dodental nog op 26. Alle slachtoffers zijn Chinees en op twee na komen ze uit de provincie Hubei. Daar ligt de miljoenenstad Wuhan, waar de uitbraak begon. Bij 1300 mensen is het virus vastgesteld, 400 meer dan een dag eerder.

Om verdere verspreiding te voorkomen hebben de Chinese autoriteiten ongekende maatregelen genomen. Tientallen miljoenen inwoners van grote steden in Hubei zijn afgesloten van de rest van China doordat het openbaar vervoer is stilgelegd en de luchthavens zijn gesloten. Autoverkeer wordt tegengehouden.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus valt samen met het Chinese Nieuwjaar, dat dit weekend wordt gevierd. Normaal gesproken een reden voor Chinezen om familie op te zoeken en eropuit te gaan, maar nu zijn veel attracties, tempels en horecagelegenheden gesloten.

Virus ook in Frankrijk

Gisteren werd de ziekte voor het eerst in Europa vastgesteld, bij drie mensen in Frankrijk die onlangs in China waren geweest. Twee patiënten liggen geïsoleerd in het ziekenhuis in Parijs en een in Bordeaux. Een veronderstelde link met Nederland is door het RIVM ontkracht. Ook Australië en Maleisië melden de eerste corona-patiënten.

Over het nieuwe coronavirus is nog veel onbekend, bijvoorbeeld hoe gevaarlijk het precies is en hoe makkelijk het zich verspreidt van mens tot mens. Patiënten hebben koorts en zijn kortademig. Sommigen krijgen een longontsteking. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het nog geen wereldwijde bedreiging voor de gezondheid.