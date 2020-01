Wuhan-virus is vooralsnog een Chinees probleem, zegt de WHO

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is nu nog geen reden voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een internationale noodtoestand uit te roepen. Dat heeft de VN-organisatie in Genève bekendgemaakt.

Het is nog te vroeg voor zo'n maatregel omdat het aantal ziektegevallen buiten China beperkt blijft en het land zelf strenge maatregelen neemt, zei het hoofd van de WHO, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Vergis je niet, in China is dit wel een noodsituatie", zei Tedros. "Maar het is nog geen wereldwijde bedreiging voor de gezondheid. Dat kan nog wel gebeuren", voegde hij eraan toe. Voor nu ziet hij nog geen noodzaak om bijvoorbeeld op te roepen tot wereldwijde maatregelen om handel en reizen aan banden leggen.

Honderden zieken, duizenden besmettingen

Volgens de Chinese autoriteiten is het nieuwe virus dat longontsteking kan veroorzaken, bij 571 mensen vastgesteld en zijn er naar schatting zo'n 4000 mee besmet. Achttien mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun besmetting, allen in en rond de miljoenenstad Wuhan.

Bekijk welke maatregelen Wuhan heeft genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan: