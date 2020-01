'China legt pakketreizen stil', Nederlandse reizen nog ongewijzigd

Ook D-reizen, dat reizen verkoopt voor onder meer TUI en Corendon, heeft op dit moment geen klanten in de provincie Hubei. En er staan ook geen reizen daar gepland, zegt een woordvoerder. "We hebben wel klanten aan de telefoon gehad die een reis geboekt hebben in de wijdere omgeving, die ons verzoeken om hun reis om te boeken."

In dat geval hangt het van de coulance van de reisorganisatie af of dat kosteloos kan, zegt de woordvoerder. Mocht het ministerie het reisadvies voor reisbestemmingen veranderen naar oranje of rood, dan is een aanpassing van de reis wel gedekt door de omboekverzekering van het reisbureau.

De Chinese overheid heeft het vliegveld van Wuhan inmiddels gesloten. Air France heeft alle vluchten naar de stad tot 2 februari geannuleerd.