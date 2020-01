Uitspraak Haga Lyceum: hoe zit het met de omstreden school?

Waar wordt de schoolleiding van beschuldigd?

Op de stevige waarschuwing van de NCTV volgt een onderzoek van de Onderwijsinspectie. Twee maanden lang wonen medewerkers dagelijks lessen bij en praten ze met docenten, leerlingen en ouders.

Hun onderzoeksrapport is onverbiddelijk. Zo zou het schoolbestuur geen afstand nemen van personen met een omstreden, radicale reputatie. Maar aanwijzingen voor salafistische invloeden of anti-democratisch onderwijs vond de inspectie niet.

De AIVD had ook duidelijker moeten zeggen dat het onzeker was of lessen op de school een salafistisch karakter hadden, concludeert toezichthouder CTIVD in december. De waarschuwing over de school was wel terecht, maar de informatie van de AIVD was op bepaalde gebieden "onvoldoende onderbouwd" of "ongenuanceerd", aldus de CTIVD.

Er was toch ook iets met de financiën van de school?

Naast de beschuldigingen over radicale invloed zijn er ook zorgen over de financiën van het Haga Lyceum. Een maand na de eerste waarschuwing van de veiligheidsdiensten schrijft NRC Handelsblad dat een derde van het salarisbudget van de school opgaat aan het salaris van de directeur en zijn twee familieleden die er werken. Bovendien zou directeur Atasoy meer verdienen dan de wettelijke salarisnorm voor schoolbestuurders. Ook de Onderwijsinspectie concludeert dat sprake is van financieel wanbeheer.

Maar met familieleden aanstellen is niets mis, brengt de school in verweer, en de fout met het salaris van Atasoy hadden ze al hersteld. De registeraccountant van het Haga Lyceum oordeelt dat er niets mis is met de financiën van de school.

Wat is de rol van minister Slob in deze zaak?

Na het rapport van de inspectie kondigt Onderwijsminister Slob aan dat hij gaat ingrijpen. De minister vindt dat het bestuur van het Haga Lyceum moet opstappen.

Als dat niet binnen vier weken is gebeurd, draait Slob de geldkraan dicht, zegt hij: