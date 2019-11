Minister Slob mag geldkraan Haga Lyceum voorlopig niet dichtdraaien

Minister Slob mag de geldkraan voor het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam voorlopig niet dichtdraaien. Dat heeft de Raad van State bepaald. Slob wilde de school vanaf 1 december geen geld meer geven.

Minister Slob kondigde vorige maand aan dat hij de financiering voor de islamitische school zou stoppen. Hij wilde dat het bestuur alle taken zou overdragen aan een interim-bestuurder. De school gaf aan dat dat niet haalbaar was.

Door te dreigen de geldkraan per 1 december dicht te draaien, schendt Slob zijn eigen beleidsregels, stelt de Raad van State. De minister gaat te snel: "Die regel houdt in dat de bekostiging alleen wordt stopgezet als deze eerst voor 15 procent is opgeschort, na drie maanden voor nog eens 15 procent en na weer drie maanden voor nog eens 30 procent is ingehouden, én het bestuur dan nog altijd niet aan de wettelijke voorschriften voldoet", zegt de rechter. Slob loopt dus te hard van stapel, vindt de Raad van State.