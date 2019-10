'Haga Lyceum kan interim-bestuurder niet installeren omdat hij geen moslim is'

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam kan hun beoogde interim-bestuurder nog niet installeren, omdat hij geen moslim is. De islamitische school moet eerst de statuten wijzigen en dat kan nog een aantal weken weken duren. Dat laat het schoolbestuur weten na vragen van de Volkskrant. De brief waarmee de school het ministerie van Onderwijs gisteravond op de hoogte bracht is in handen van de krant.

Het Cornelius Haga Lyceum wil Marcel Heuver aanstellen die momenteel directeur is bij een bedrijf. Het was de bedoeling dat hij gisteren aan de slag zou gaan maar de deadline is niet gehaald, zo schrijft directeur-bestuurder Soner Atasoy aan minister Slob.

Bestuurders moeten volgens de statuten namelijk "belijdend moslim zijn en leven naar de regels van de Koran en de Soennah". Heuver is dat niet.

Minister Slob gaf de school tot gisteren om het huidige bestuur te vervangen door een interim-bestuurder. Zo niet, dat krijgt de school geen geld meer. Slob zou akkoord zijn gegaan met de benoeming van Heuver. Vanwege het gebrek aan ervaring zou hij wel begeleid moeten worden door externe onderwijskundigen.Vandaag maakt Slob definitief bekend of hij akkoord gaat.