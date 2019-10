Bestuur Haga Lyceum doet voorstel voor interim-bestuurder

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft een interim-bestuurder voorgesteld aan minister Slob van Onderwijs. Het is nog niet bekend om wie het gaat. Slob eist dat het omstreden bestuur opstapt, maar daar wilde het Haga Lyceum tot nog toe niet aan voldoen. Slob moet nog wel instemmen met de voordracht en onder meer vaststellen of nu aan de eisen wordt voldaan.

Twee weken geleden kondigde de minister aan dat de islamitische school geen geld meer krijgt als het bestuur van de school niet voor 14 oktober is opgestapt. Er is volgens de inspectie sprake van financieel wanbeheer en het zogeheten burgerschapsonderwijs is onder de maat. Dat houdt in dat de waarden van de democratie en de rechtsstaat niet aan de leerlingen worden bijgebracht.

Ook neemt het schoolbestuur volgens de inspectie geen afstand van personen met een omstreden, radicale reputatie. Slob benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer nog eens dat de geldkraan dichtgaat als de taken van het huidige bestuur niet voor 14 oktober zijn overgedragen.

Eerder zei wethouder Moorman van Onderwijs al dat de gemeente er alles aan doet om het bestuur aan te pakken: