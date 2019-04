'Derde van salarisbudget Haga Lyceum naar directeur en familieleden'

Een derde van het salarisbudget van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam ging vorig jaar op aan directeur Söner Atasoy en twee familieleden die op de school werkzaam zijn. Dat blijkt uit een geheime rapportage van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), schrijft NRC.

Het Cornelius Haga Lyceum raakte begin maart in opspraak nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had gezegd dat leerlingen van de islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen. Hij baseerde zich op een ambtsbericht van de AIVD.

Nu blijkt volgens NRC dat er nog een tweede AIVD-bericht bestaat over de financiën van de school. Een derde van het salarisbudget van ongeveer 410.000 euro kwam vorig jaar terecht bij directeur Atasoy, zijn broer die beleidsmedewerker is op de school en de schoonzus van de broer die werkzaam is als secretaresse.