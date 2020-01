Wie probeert te ontsnappen eindigt in Vught: Omar L. gaat Benaouf A. achterna

Bij de meeste ontsnappingspogingen wordt de gedetineerde buiten de gevangenismuren opgewacht door handlangers. Maar vandaag in Zutphen probeerde een groep mannen volgens de politie juist de gevangenis ín te breken om een crimineel te bevrijden.

Deze actie doet daarmee sterk denken aan de poging met een helikopter in Roermond twee jaar geleden. Ook toen werd geprobeerd een voor liquidatie veroordeelde crimineel uit de Amsterdamse onderwereld te bevrijden, namelijk Benaouf A.. Hij werd vervolgens overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught - net zoals Omar L. vandaag zijn cel in Zutphen moest verruilen voor een zwaarbeveiligde in Vught.

Daarmee lijkt het zeer waarschijnlijk dat L. de gedetineerde is die het doelwit was van de verijdelde uitbraak. L. zit een levenslange celstraf uit voor zijn aandeel in verschillende moorden of pogingen daartoe.

Jurist Sonja Meijer, universitair docent strafprocesrecht aan de VU, noemt het een bijzondere ontsnappingspoging. "De enige andere vergelijkbare poging tot ontsnapping van de laatste jaren is de poging van Benaouf A."

Spectaculair plan

In oktober 2017 wilde een groep mannen een gehuurde helikopter kapen om naar de gevangenis in Roermond te vliegen. Het was de bedoeling om Benaouf A. daar op de luchtplaats op te pikken. Ze hadden daarvoor een Colombiaanse helikopterpiloot geregeld. Het plan mislukte omdat de politie vooraf op de hoogte was.

"Het was een spectaculaire poging, vooral als het ook gelukt was", zegt NOS-justitieredacteur Remco Andringa. In de cel van Benaouf A. werden verschillende telefoons gevonden, waarmee hij in contact stond met de uitvoerders. Ook had hij een plattegrond getekend van de luchtplaats en die aan de groep doorgegeven.

Bekijk hier videobeelden van de politie-actie en de persconferentie over de ontsnappingspoging uit 2017: