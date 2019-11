Dekker wil ontsnappen uit gevangenis strafbaar maken

Het kabinet wil ontsnappen uit de gevangenis strafbaar stellen. Nu is er nog geen straf mogelijk als iemand ontvlucht en de Tweede Kamer had gevraagd dat te veranderen. Op verzoek van het kabinet heeft de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de voors en tegens en minister Dekker schrijft nu aan de Kamer dat dat onderzoek "een basis" vormt voor strafbaarstelling.

De minister noemt in zijn brief als voorbeeld een gedetineerde die vorig jaar de gevangenis ontvluchtte door zich in een vuilniszak te verstoppen, die door een handlanger naar buiten werd vervoerd. De handlanger werd veroordeeld voor hulp bij ontsnapping, maar de gedetineerde kon niet strafrechtelijk worden aangepakt. Dekker vindt dat onrechtvaardig en niet uit te leggen. "Ontsnappen ondermijnt het gezag van justitie en brengt gevoelens van onveiligheid teweeg in de samenleving", schrijft hij.

Natuurlijke drang naar vrijheid

De Amsterdamse onderzoekers zeggen dat ontvluchten in sommige landen wel, en in sommige niet strafbaar is. Ook in Nederland werd vaak als argument tegen strafbaarstelling gebruikt dat het gaat om "een uiting van de natuurlijke drang naar vrijheid van ieder mens".

De onderzoekers zeggen daarover dat dit argument anno 2019 aan belang heeft ingeboet. Maar ze zetten toch nog steeds vraagtekens bij invoering in Nederland, ook omdat ontsnappingen relatief weinig voorkomen en er ook andere mogelijkheden zijn om het probleem aan te pakken.

Enkelband doorknippen

Dekker weet nog niet of hij ook het doorknippen van een elektronische enkelband apart strafbaar gaat maken, zoals de Kamer ook had gevraagd. Hij denkt dat met hetzelfde soort argumenten als voor het bestraffen van ontsnapping het verwijderen van een enkelband strafbaar kan worden gesteld. Maar hij zegt dat dat nu ook al kan worden bestraft wegens vernieling.

Dekker gaat de komende tijd met diverse instanties overleggen en komt daarna met een wetsvoorstel.