Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU

Maar daarmee overspeelt de Europese Commissie zijn hand, zeggen Haagse bronnen, omdat er geld wordt uitgegeven waarvan nog niet is vastgesteld dat het ook daadwerkelijk beschikbaar is. De Europese begroting voor de komende zeven jaar is nog helemaal niet rond, lidstaten zijn er nog volop over aan het bakkeleien. En Nederland is bijvoorbeeld voorstander van een lagere begroting dan waar de Europese Commissie van uitgaat.

Bovendien vindt premier Rutte dat de beloofde miljoenen van de EU beter kunnen worden besteed in landen waar de gevolgen van de vergroening hard zullen aankomen. Het kabinet wordt wat dat betreft gesteund door Spanje, Portugal en een aantal Oost-Europese landen. Ook zij vinden dat landen als Nederland en Duitsland best hun eigen broek kunnen ophouden.

Hoe werkt het?

Overigens is het geld uit Brussel niet gratis. Lidstaten moeten zelf ook flink in de buidel tasten. Als Nederland de 220 miljoen zou krijgen, kost dat de Nederlandse schatkist iets minder dan 500 miljoen euro. Je krijgt namelijk alleen geld als je zelf ook iets bijlegt.

De 220 miljoen zal in eerste instantie niet naar een regio als Groningen gaan, maar eerder naar bijvoorbeeld Zuid-Holland. De subsidie is bedoeld voor regio's met een hoge uitstoot van vervuilende stoffen en tegelijkertijd forse werkgelegenheid, die mogelijk krimpt door de klimaatmaatregelen. Werkgelegenheid die verdwijnt door het sluiten van gasvelden (zoals in Groningen) telt niet, terwijl het afschakelen van kolen wél punten oplevert - en dus geld uit de nieuwe subsidiepot.

EU-diplomaten denken dat de voorwaarden voor de Europese subsidie gaan lijken op de oude regels voor de cohesiefondsen van de EU. Bij die fondsen ging het vooral om gebieden die economisch achterbleven. "Daar wordt bij de nieuwe subsidiepot nog een ander criterium aan toegevoegd, namelijk dat dat achterblijven wordt veroorzaakt door de klimaatmaatregelen."

Serieuze plannen

De formele goedkeuring van de bestemming die de Europese Commissie aan het geld gaat geven zal vanwege de financiële discussie nog wel even op zich laten wachten. We weten pas hoeveel geld iedere lidstaat krijgt als de EU-begroting officieel is goedgekeurd, later dit jaar.

Maar ondertussen zitten de ambtenaren in Brussel niet stil: de komende tijd komt er meer duidelijkheid over de voorwaarden. En in kringen rond de Europese Commissie valt te horen: het moeten wel serieuze plannen zijn, en wie niet aan de voorwaarden voldoet krijgt geen subsidie.