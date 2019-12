'Green deal': Timmermans wil haast maken in strijd tegen klimaatverandering

Het jaar 2030 is leidend. Elk jaar zal worden gemeten of het reductie-doel gehaald kan worden en in de zomer van 2021 worden extra maatregelen genomen als de CO2-uitstoot onvoldoende is afgenomen. Een van de mogelijkheden is een manier van rekeningrijden. Timmermans wil daar de politieke discussie over aangaan.

De vervuiler betaalt: auto's, vrachtwagens en vliegtuigen moeten vanaf 2021 betalen als ze CO2 uitstoten. Deze zogenoemde CO2-rechten zijn beperkt (ze kunnen op een speciale markt worden gekocht) en worden in de visie van de Commissie steeds duurder. Grote industrieën hebben nu al van die rechten.

Uiteindelijk hoopt Timmermans dat een deel van de rekening via die CO2-rechten betaald kan worden, omdat 20 procent van de opbrengst naar de kas van de EU vloeit. Verder speelt de Europese Investerings Bank (EIB) een grote rol in het klimaatplan. De komende jaren moet de helft van de investeringen van de EIB groen zijn. Ook hoopt de Europese Commissie een deel van het statiegeld op plastic, dat de komende jaren in de EU wordt ingevoerd, te krijgen.

Vervuilende fabrieken

Het gaat om het welzijn van de burgers, zo staat te lezen in de Green Deal, maar dat welzijn is niet alleen een schoon milieu, maar gaat ook over mensen die in vervuilende fabrieken of steenkolenmijnen werken. "Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt, anders mislukt de Groene Deal."

En om te voorkomen dat Europa wel maatregelen neemt, maar de rest van de wereld wel CO2 blijft uitstoten, komen er extra heffingen voor landen die onvoldoende aan het klimaat doen.

Een greep uit de plannen: