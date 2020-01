Green Deal: 1000 miljard euro uit oude en nieuwe budgetten

De Europese Commissie hoopt juist het Poolse verzet tegen de klimaatmaatregelen te breken door het land meer geld uit de subsidiepotten in het vooruitzicht te stellen. Polen spartelde tijdens de EU-top in december heftig tegen en weigerde de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te ondertekenen.

Verder wordt geld lenen om de economie te hervormen, goedkoper voor landen die hun steenkool- en/of bruinkoolmijnen de komende jaren moeten sluiten. Het risico wordt gedekt door de Europese Investeringsbank, die zichzelf aan het omvormen is tot een Europese klimaatbank. In de komende jaren moet de helft van de leningen die de EIB verstrekt, groen worden.

En dan komt er nog nieuw geld beschikbaar via de Europese begroting. Probleem daarbij is dat die begroting nog niet is vastgesteld en de lidstaten nog volop bakkeleien over hoeveel geld per lidstaat aan de EU moet worden afgedragen en wat er met dat geld gedaan gaat worden.

Kleinere begroting

Nederland is voorstander van een lagere begroting en bezuinigingen op onder meer de landbouwfondsen. In de plannen van de Europese Commissie wordt juist uitgegaan van een hogere begroting, waarbij Nederland dus meer geld aan Brussel betaalt.

Verder is het de bedoeling dat landen zelf gaan investeren, samen met het bedrijfsleven. Op die manier hoopt de Europese Commissie dat er uiteindelijk voldoende geld beschikbaar is om de groene operatie te bekostigen.