VS legt buitenlandse militairen die opleiding doen beperkingen op

De VS legt beperkingen op aan buitenlandse militairen die in de VS een opleiding volgen. De aanleiding is de terreuraanslag in december op een marinevliegbasis in Florida. Een Saudische militair in opleiding schoot drie Amerikaanse militairen dood en verwondde acht anderen voordat hij zelf werd doodgeschoten.

Buitenlandse militaire studenten worden beperkt in het bezit en gebruik van vuurwapens, het aantal kilometers dat ze vanaf hun basis mogen reizen en hun toegang tot militaire installaties en gebouwen. Ook wordt nauwlettend in de gaten gehouden of ze tijdens hun verblijf in de VS geen extremistische ideeën ontwikkelen.

Het ministerie van Defensie heeft niets gezegd over de screening van buitenlandse militaire studenten voordat ze naar de VS komen. Het verstrekken van visa valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerdere maatregelen

Kort na de aanslag werd de vliegtraining van meer dan driehonderd Saudische militairen in Florida opgeschort en deze week stuurde de VS 21 Saudische militairen naar huis. Uit onderzoek was gebleken dat zij op internet naar kinderporno hadden gezocht of gekeken. Op hun accounts op sociale media was moslim-extremistisch en anti-Amerikaans materiaal gevonden.

Voor de VS is het opleiden van buitenlandse militairen een belangrijk instrument om een relatie met buitenlandse militaire officieren op te bouwen. Die contacten kunnen later van pas komen bij militaire operaties in het buitenland en het verkrijgen van inlichtingen. Ook Saudische militairen zijn binnenkort weer welkom.