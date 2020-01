VS stuurt 21 Saudische militaire studenten terug naar hun eigen land

De Verenigde Staten sturen 21 Saudische studenten die op een militaire basis in Florida een training volgden, terug naar hun vaderland. Aanleiding voor de maatregel is de moordaanslag die een Saudische student begin vorige maand pleegde op de marinebasis in Pensacola.

De 21-jarige dader schoot drie Amerikaanse marinemensen dood en verwondde acht anderen. Hij deed dat uit jihadistische motieven, zei de Amerikaanse minister Barr van Justitie Barr vandaag. De schutter werd tijdens zijn aanval doodgeschoten.

Onderzoek naar de aanslag wijst volgens Barr uit dat een groot aantal van de 21 Saudische cadetten die het land uit moeten, "in contact is geweest" met kinderporno. Ook zou op hun accounts op sociale media moslim-extremistisch en anti-Amerikaans materiaal zijn gevonden.

Geen voorkennis

De Saudiërs worden er niet van verdacht voorkennis te hebben gehad van de aanslagplannen van hun medestudent. De precieze reden van hun uitzetting is niet duidelijk.

Direct na de aanslag op de marinebasis riepen politici op tot een strengere screening van buitenlandse militairen die in de VS een opleiding willen volgen. Sommigen gaan nog een stap verder en vragen om een verbod op toelating van Saudische cadetten.