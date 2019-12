VS schort na aanslag vliegtraining Saudische militairen op

De Amerikaanse marine heeft de vliegtraining van Saudische militairen in Florida voor onbepaalde tijd opgeschort. De maatregel houdt verband met de aanslag van afgelopen vrijdag.

Een 21-jarige luitenant van de Saudische luchtmacht schoot toen in een klaslokaal op een marinevliegbasis in Pensacola drie mensen dood en verwondde er acht. Voordat hij meer slachtoffers kon maken, schoten politieagenten hem dood. Volgens de FBI had hij een terroristisch motief.

Saudi-Arabië en de VS zijn bondgenoten. In totaal volgen op dit moment meer dan 300 Saudische militairen een vliegopleiding op drie bases in Florida. Het is onduidelijk wanneer de vliegtraining wordt hervat. De Saudiërs mogen wel theorielessen volgen.