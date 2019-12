Saudiër schiet drie mensen dood op Amerikaanse legerbasis

Een student uit Saudi-Arabië heeft op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in Florida drie mensen gedood. Hij is zelf ook omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond. Onderzocht wordt of de student een terroristisch motief had.

De politie kreeg even voor 07.00 uur plaatselijke tijd signalen dat er op Naval Air Station Pensacola een schutter rondliep. De politie wil in verband met het onderzoek weinig kwijt over wat er daarna gebeurde. Wel is bekendgemaakt dat de student enkele minuten later in een klaslokaal door een agent werd uitgeschakeld. De politiechef was onder de indruk van wat hij aantrof. "De plaats delict zag eruit als een filmset", zei hij.

Twee politiemannen raakten gewond. In totaal zijn acht gewonden in een ziekenhuis opgenomen. Een van de dodelijke slachtoffers stierf in het ziekenhuis. Op het moment dat de schutter toesloeg waren er vermoedelijk geen gewapende militairen in de buurt. Amerikaanse militairen mogen op een legerbasis alleen wapens dragen als ze die voor een oefening nodig hebben.

Een officier van de vliegbasis dankte de agenten voor het snelle ingrijpen. "Zonder hen had het een stuk slechter kunnen aflopen", zei hij.