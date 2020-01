Onderwijsbond verwacht grote opkomst bij staking eind deze maand

Het animo voor de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari lijkt groot. Twee weken voor de staking hebben meer dan 2000 scholen aan de onderwijsbond AOb laten weten dat ze die dagen dicht blijven. De teller stond aan het begin van de avond op 2207. "Dat duidt erop dat het een grote staking gaat worden", zegt een woordvoerder.

De stakingsoproep voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs volgde op het afbreken van de cao-onderhandelingen in het basisonderwijs in november. Een aantal weken later werden bonden en werkgevers het weliswaar alsnog eens over een loonsverhoging van 4,5 procent, maar de oproep tot actie werd niet ingetrokken. De bonden vinden dat er structureel meer geld voor het onderwijs moet worden vrijgemaakt.

Begin november bleven bij een staking voor meer investeringen in het onderwijs bijna 4500 scholen dicht. In meerdere steden gingen leraren de straat op voor meer salaris en vermindering van de werkdruk. Eerder vorig jaar, in maart, demonstreerden tienduizenden leraren in Den Haag voor hetzelfde doel.